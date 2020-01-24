Футбол: "Олександрія" розгромила "Македонію" на турецькому зборі

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Після перемоги у третьому спарингу над болгарським "Чорно море" (3:1) "Олександрія" завдала нищівної поразки клубу з Північної Македонії "Македонія Гьорче Петров" - 5:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх команді Володимира Шарана принесли голи Романа Вантуха, який відкрив рахунок на 13-й хвилині, Василя Грицука (55), Дмитра Шастала (69, 86) та Дениса Безбородька (90+1, з пенальті).

26 січня "Олександрія" зіграє товариський матч з "Пюніком" з Вірменії.