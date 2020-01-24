Ястремська і Бондаренко програли стартові матчі парного розряду на Australian Open

Українсько-угорський дует Даяна Ястремська - Фанні Штоллар та українсько-сербський тандем Катерина Бондаренко - Олександра Крунич зачохлили ракетки на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні.

У першому колі парного розряду Australian Open-2020 Ястремська та Штоллар поступилися восьмим "ракеткам" змагань чешці Кветі Пешке і Демі Схюрс з Голландії - 4:6, 2:6, а Бондаренко і Крунич програли хорватсько-сербській парі Дарья Юрак - Ніна Стоянович - 1:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Раніше Ястремська та Бондаренко достроково завершили боротьбу в одиночному розряді. Ястремська у другому колі поступилася данці Каролін Возняцкі (5:7, 5:7), а Бондаренко в першому раунді програла Аріні Родіоновій з Австралії (6:3, 6:7 (5:7), 0:6).

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Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.

На фото: Катерина Бондаренко (ліворуч) і Олександра Крунич.