Весняні тури УПЛ хочуть перенести, “Шахтар” і “Динамо” - проти

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядає питання перенесення весняних турів чемпіонату серед команд Прем'єр-ліги, щоб надати національній збірній більше часу на підготовку до Євро-2020.

Про це Tribuna.com повідомив директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.

Планується внести такі зміни:

21 тур перенести з 7 на 4 березня;

22 тур - з 14 на 7 березня;

1/4 фіналу Кубка України - з 4 на 11 березня;

23 тур - з 21 на 14 березня;

24-26 тури - на 21 березня, 4 і 11 квітня;

1/2 фіналу Кубка України - з 22 на 15 квітня;

27-30 тури - на 18, 22, 25 квітня і 2 травня;

31 тур - з 20 на 9 травня;

32-й тур - з 24 на 16 травня.

Втім, не всі клуби підтримують запропонований УПЛ графік перенесення матчів. Зокрема, “Динамо”, “Зоря” і “Маріуполь” залишилися незадоволені таким рішенням УПЛ, а “Шахтар” пропонує перенести лише останні 2 тури.

Фінальне рішення має затвердити виконкомом УАФ, який для такого випадку може провести оперативне засідання у факсовому режимі.

Як повідомлялося, матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.