Весняні тури УПЛ хочуть перенести, “Шахтар” і “Динамо” - проти
Про це Tribuna.com повідомив директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.
Планується внести такі зміни:
21 тур перенести з 7 на 4 березня;
22 тур - з 14 на 7 березня;
1/4 фіналу Кубка України - з 4 на 11 березня;
23 тур - з 21 на 14 березня;
24-26 тури - на 21 березня, 4 і 11 квітня;
1/2 фіналу Кубка України - з 22 на 15 квітня;
27-30 тури - на 18, 22, 25 квітня і 2 травня;
31 тур - з 20 на 9 травня;
32-й тур - з 24 на 16 травня.
Втім, не всі клуби підтримують запропонований УПЛ графік перенесення матчів. Зокрема, “Динамо”, “Зоря” і “Маріуполь” залишилися незадоволені таким рішенням УПЛ, а “Шахтар” пропонує перенести лише останні 2 тури.
Фінальне рішення має затвердити виконкомом УАФ, який для такого випадку може провести оперативне засідання у факсовому режимі.
Як повідомлялося, матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.