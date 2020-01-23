Усик до бою із Джошуа зустрінеться з Чісорою або Паркером

Український боксер Олександр Усик не чекатиме до літа, аби провести наступний поєдинок одразу проти чемпіона світі по версіям IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа.

Навесні Джошуа боксуватиме проти болгарина Кубрата Пулєва, а вже наступним суперником може стати Усик. Однак менеджер українця Егіс Клімас спростував факт можливої тривалої перерви свого боксера, повідомляє Sky Sports.

"Олександр не має наміру чекати літа і наступний бій проведе навесні. Два головних потенційних суперника українського боксера - британець Дерек Чісора і новозеландець Джозеф Паркер", - заявив Клімас.

Якщо WBO забере у Джошуа титул, суперником Усика стане Паркер, який перебуває на другому місці у рейтингу цієї організації.

У тому випадку, якщо Джошуа вдасться продовжити термін захисту титулу WBO, для українця більш імовірним буде бій з Чісорою.