Дерев'янченко цьогоріч може провести бій за титул WBC у середній вазі

Український боксер Сергій Дерев'янченко 2020 року може провести бій за титул WBC у середній вазі.

Чинний володар титулу WBC у середній вазі американський боксер Джермалл Чарло цьогоріч має провести обов’язковий захист титулу, а Сергій Дерев'янченко днями посів 1 місце в рейтингу організації. Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер у Twitter.

“Дерев'янченко став номером один у середній вазі в оновленому рейтингу WBC. Джермалл Чарло у свою чергу має провести обов'язковий захист титулу, що створює можливість ймовірного бою між ними 2020 року. Обидва є боксерами серії Premier Boxing Champions”, - йдеться в повідомленні.

Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 22 січня 2020 р.

Як повідомлялося, днями Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлені рейтинги у всіх вагових категоріях.

Список у середній вазі очолив претендент на чемпіонський пояс 34-річний український боксер Сергій Дерев'янченко, який на професіональному рингу має 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.

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