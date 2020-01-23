Каштру вручив нагороди найкращим гравцям “Шахтаря” 2019 року

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру вручив нагороди найкращим гравцям 2019 року Андрію П’ятову і Тарасу Степаненку.

Вручення нагород автору найкращого гола минулого року і найкращому гравцю “Шахтаря” відбулося під час вчорашнього ранкового тренування команди на зборі в Белеку (Туреччина). Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Гірники” привітали лауреатів аплодисментами і жартами.

Після привітання почалася звична для тренувальних зборів робота: біг, квадрати, розвиток фінальної фази атаки і удари по воротах. Група захисників завершила сесію низкою спеціальних вправ для відпрацювання дій в обороні.

Увечері підопічні Луїша Каштру тренувалися у фітнес-залі.