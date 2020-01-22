“Шахтар” повідомив, що “Різерспор” орендував Борячука до кінця сезону

Донецький футбольний клуб “Шахтар” повідомив про оренду свого нападника Андрія Борячука.

“Нападник “Шахтаря” Андрій Борячук на правах оренди перейшов у “Різеспор”. Угода з турецьким клубом розрахована до кінця сезону-2019/20”, - йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

Раніше про угоду із донецьким клубом повідомила пресслужба “Різеспора”, але без уточнення деталей переходу футболіста.

Нагадаємо, що 23-річний вихованець донецького клубу у 2017 - 2019 роках виступав за “Маріуполь” на правах оренди.

У поточному чемпіонаті України Андрій Борячук взяв участь у трьох матчах і відзначився 1 голом у ворота львівських “Карпат”.