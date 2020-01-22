“Шахтар” повідомив, що “Різерспор” орендував Борячука до кінця сезону

“Шахтар” повідомив, що “Різерспор” орендував Борячука до кінця сезону

Укрінформ
Донецький футбольний клуб “Шахтар” повідомив про оренду свого нападника Андрія Борячука.

“Нападник “Шахтаря” Андрій Борячук на правах оренди перейшов у “Різеспор”. Угода з турецьким клубом розрахована до кінця сезону-2019/20”, - йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

Раніше про угоду із донецьким клубом повідомила пресслужба “Різеспора”, але без уточнення деталей переходу футболіста.

Нагадаємо, що 23-річний вихованець донецького клубу у 2017 - 2019 роках виступав за “Маріуполь” на правах оренди.

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У поточному чемпіонаті України Андрій Борячук взяв участь у трьох матчах і відзначився 1 голом у ворота львівських “Карпат”.

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