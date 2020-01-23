Парні ігри Australian Open за участю Ястремської і Бондаренко перенесли
До таких матчів потрапили й парні зустрічі за участю українських тенісисток Даяни Ястремської та Катерини Бондаренко, повідомляє BTU.
"У першому колі парних змагань ще не стартували дві представниці України. Даяна Ястремська та Фанні Штоллар (Угорщина) зустрінуться з восьмими сіяними - чешкою Кветою Пешке і Демі Схюрс з Нідерландів, а Катерина Бондаренко і Олександра Крунич (Сербія) зіграють з хорватсько-сербської парою Дар'єю Юрак і Ніною Стоянович. Повний розклад ігор на п'ятницю, 24 січня, поки не опублікований", - зазначається у повідомленні.
Раніше у своїх перших матчах в парній сітці зазнали поразки Людмила Кіченок і Ян Чжаосюань, Катерина Козлова і Магда Лінетт, а Надія Кіченок і Саня Мірза знялися під час гри.
На фото: Даяна Ястремська.