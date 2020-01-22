До України повернулися юні олімпійці - представники санного спорту та скелетону

До України повернулися українські команди з санного спорту та скелетону, які завершили виступи на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що тривають в Лозанні (Швейцарія).

Юних олімпійців урочисто зустріли в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” ввечері 21 січня, повідомляє пресслужба НОК України.

У складі делегації спортсменів тернополянка Юліанна Туницька, яка в одиночних заїздах саночників посіла високе 5 місце, а також стала шостою у командних змаганнях разом з Олегом-Романом Пилипівом, Богданом Бабурою та Вадимом Микиєвичем.

З ЮОІ-2020 повернулися українські представники санного спорту та скелетону / Фото: Facebook/НОК України

Цьогоріч юнацькі Олімпійські Ігри в Лозанні стали першим масштабним спортивним форумом для українських скелетоністів.

Нагадаємо, що українські спортсмени вибороли на ЮОІ-2020 три медалі: “золото” і “срібло” з хокею 3х3 та “бронзу” у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.

Боротьба за нагороди ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор триватиме до 22 січня. Сьогодні, у 13-й день змагань у Лозанні, на старт вийде один представник України - Орест Коваленко. Кваліфікаційні змагання у дисципліні біг-ейр (фристайл) розпочнуться о 10.30.