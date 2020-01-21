Ястремська поставила за мету виграти цьогоріч Grand Slam

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка з перемоги стартувала на Australian Open-2020 у Мельбурні, поділилася своєю головною метою.

Даяна Ястремська після перемоги над Кайі Юван в коментарі WTA, зокрема, зазначила, що її головна мета цьогоріч - виграти Grand Slam.

“Мета 2020 року? Виграти Grand Slam. У мене є й інші цілі, які, сподіваюся, ви побачите незабаром", - зазначила Ястремська.

Dayana Yastremska said she took confidence out of her Adelaide run because she didn’t think she played anything close to her best there.



Her goal in 2020: “To win a Grand Slam. I have other smaller ones, which I hope you will see soon."



Faces Wozniacki on Tuesday. #AusOpen — WTA Insider (@WTA_insider) 21 січня 2020 р.

Як повідомляв Укрінформ, друга "ракетка" України Даяна Ястремська впевнено стартувала на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У першому колі змагань у Мельбурні посіяна під 23-м номером українка за 55 хвилин завдала поразки словенці Кайї Юван (6:1, 6:1).

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За вихід до третього кола Ястремська посперечається з експершою "ракеткою" світу Каролін Возняцкі з Данії. Поєдинок відбудеться у середу на арені імені Маргарет Корт другим запуском і розпочнеться не раніше 3.30 за київським часом.

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