“Різеспор” домовився з “Шахтарем” про перехід Борячука - ЗМІ

Турецький футбольний клуб “Різеспор” домовився з донецьким “Шахтарем” про перехід 23-річного нападника Андрія Борячука.

Про це повідомляє турецьке видання Karadenizgazete.

“Різеспор” домовився з нападником Андрієм Борячуком із донецького "Шахтаря". 23-річний Андрій Борячук у нинішньому сезоні забив 1 м’яч у 3 матчах за донецький "Шахтар", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Борячук прибуде до клубу для підписання офіційного контракту, проте невідомо, буде це повноцінний перехід чи оренда.

Нагадаємо, що вихованець донецького клубу у 2017 - 2019 роках виступав за “Маріуполь” на правах оренди.

У “Різеспорі” наразі грають колишні динамівці Микола Морозюк і Денис Гармаш.

Фото: facebook/fcshakhtar