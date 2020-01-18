Ястремська отримала суперницю у стартовому матчі Australian Open-2020
Укрінформ
У Мельбурні завершився кваліфікаційний турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська у першому колі основної сітки зустрінеться зі словенкою Каєю Юван, повідомляє Укрінформ.
У фіналі кваліфікації Юван у двох сетах обіграла росіянку Наталью Віхлянцеву - 6:3, 6:3.
Ястремська та Юван - ровесниці, їм по 19 років. На корті вони до цього жодного разу не зустрічалися.
На фото: Кая Юван.