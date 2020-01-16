Визначилися суперниці українок в основній сітці Australian Open

16 січня у Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

На цій стадії виступлять п'ятеро українських тенісисток - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко, повідомляє Укрінформ.

Результат жеребкування матчів першого раунду за участю українок:

Ешлі Барті (Австралія, 1-й номер посіву) - Леся Цуренко (Україна)

Даяна Ястремська (Україна, 23) - тенісистка з кваліфікації

Еліна Світоліна (Україна, 5) - Кеті Балтер (Велика Британія)

Катерина Бондаренко (Україна) - Аріна Родіонова (Австралія)

Катерина Козлова (Україна) - Прісцилла Хон (Австралія).

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Перший у сезоні турнір серії Grand Slam Australian Open пройде у Мельбурні з 20 січня по 2 лютого. Загальний призовий фонд змагань - 49 млн 564 тис 735 дол.