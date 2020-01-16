Завацька з перемоги стартувала у кваліфікації Australian Open

Українська тенісистка Катаріна Завацька з перемоги стартувала у кваліфікації турніру Australian Open у Мельбурні (Австралія).

Поєдинок Катаріна Завацька (Україна, 4) - Ма Шуюе (Китай) першого кола відбору завершився з рахунком 6:3, 0:6, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. У кожної з тенісисток було по 9 брейкпоїнтів за матч: Завацька реалізувала 6, а Шуюе - 5. За підсумками зустрічі українка до свого активу записала 73 виграні розіграші, китаянка - 70.

У другому відбірковому матчі суперницею Завацької стане американка Сачія Вікері (WTA 151).

Змагання в основній сітці турніру Australian Open (Grand Slam) проходитимуть в Мельбурні 20 січня - 2 лютого. Чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака (WTA №3, Японія).