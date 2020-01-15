Australian Open: матчі за участю українських тенісисток перенесли на четвер
Матчі українок перенесли на четвер, 16 січня. Про це повідомляє БТУ.
“Через дощ в Мельбурні поєдинки українських тенісисток сьогодні не відбулися. Завтра в програмі ігрового дня 4 матчі за участю наших тенісистів: 3 матчі в кваліфікації жіночого турніру були перенесені на четвер через негоду, також заплановано матч Сергія Стаховського”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на кваліфікаційному етапі Відкритого чемпіонату Австралії завтра відбудуться наступні поєдинки за участю українців:
Катаріна Завацька - Ма Шуюе;
Дар’я Лопатецька - Конні Перрен;
Марта Костюк - Наталя Віхлянцева;
Сергій Стаховський - Алехандро Табіло.
Змагання в основній сітці турніру Australian Open (Grand Slam) проходитимуть в Мельбурні 20 січня - 2 лютого. Чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака (WTA №3, Японія).
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