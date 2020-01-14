Australian Open: тенісистка не змогла дограти матч через забруднене повітря

Словенська тенісистка Даліла Якупович не змогла дограти матч кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії в Мельбурні через проблеми з диханням, викликані сильним запахом диму.

Даліла Якупович знялася з матчу проти Стефані Фегель зі Швейцарії при рахунку 6:4, 5:6. Про це повідомляє Footballua.tv.

Словенська тенісистка виграла перший сет, а в другому за рахунку 5:6 відчула, що не може дихати, впала на коліна, кашляла і не могла піднятися без сторонньої допомоги.

“Я боялася, що втрачу свідомість. Я більше не могла ходити. У мене немає астми і ніколи не було проблем із диханням. Мені навіть подобається спека. Але зараз я просто не могла дихати і впала на корт. Це нездорова ситуація. Я була здивована, думала, що ми не будемо грати. Але вибору у нас не виявилося”, - прокоментувала ситуацію Якупович.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 січня 2020 р.

Організатори Australian Open скасували ранкові тренування 14 січня, але старт кваліфікації був відкладений лише на 1 годину.

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Як повідомлялося, 14 січня в Мельбурні стартували матчі кваліфікаційного етапу Відкритого чемпіонату Австралії. Напередодні в місті значно погіршилася якість повітря через дим від лісових пожеж.

Змагання в основній сітці турніру Australian Open (Grand Slam) проходитимуть в Мельбурні 20 січня - 2 лютого. Чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака (WTA №3, Японія).

Фото: twitter