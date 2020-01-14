Світоліна розкритикувала організаторів Australian Open за умови в Мельбурні

Тенісисти виступили з критикою на адресу організаторів турніру Australian Open (Grand Slam) за ігрові умови в Мельбурні.

У соцмережах гравці висловили обурення рішенням проводити матчі кваліфікації першого в сезоні турніру Grand Slam, враховуючи якість повітря через дим від лісових пожеж.

Зокрема, до організаторів Australian Open звернулася і перша “ракетка” України Еліна Світоліна.

“Чому потрібно чекати, коли станеться щось погане, щоб почати діяти?”, - прокоментувала тенісистка у Twitter діаграму стану повітря в Мельбурні.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 січня 2020 р.

Нагадаємо, 14 січня в Мельбурні стартували матчі кваліфікаційного етапу Відкритого чемпіонату Австралії. Напередодні в місті значно погіршилася якість повітря через дим від лісових пожеж.

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Змагання в основній сітці турніру Australian Open (Grand Slam) проходитимуть в Мельбурні 20 січня - 2 лютого. Чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака (WTA №3, Японія).

Фото: REX