Стаховський вийшов до півфіналу кваліфікації Australian Open

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський подолав стартовий раунд відбору на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) у Мельбурні.

За вихід до півфіналу кваліфікації 34-річний Стаховський (152-й номер світового рейтингу) обіграв 29-річного словенця Блажа Ролу (№143) - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ. У першому очному протистоянні суперники провели на корті 1 годину 42 хвилини. Путівку у фінал відбіркових змагань Australian Open Стаховський розіграє з 22-річним чилійцем Алехандро Табіло (№208), який завдав поразки 23-річному іспанцю Бернабе Сапаті Міральєсу (№210) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Читайте також: Калініна програла стартовий матч у кваліфікації Australian Open Основний турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу пройде з 20 січня по 2 лютого.