Калініна програла стартовий матч у кваліфікації Australian Open

Калініна програла стартовий матч у кваліфікації Australian Open

Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна достроково завершила виступ на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) у Мельбурні з призовим фондом $49,6 млн.

У матчі першого раунду кваліфікації Калініна поступилася румунці Моніці Нікулеску - 6:7 (7:9), 2:6, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав майже 2 години. Суперниці вперше зустрілися в очному протистоянні.

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Australian Open пройде до 2 лютого.

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