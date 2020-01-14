Калініна програла стартовий матч у кваліфікації Australian Open
Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна достроково завершила виступ на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) у Мельбурні з призовим фондом $49,6 млн.
У матчі першого раунду кваліфікації Калініна поступилася румунці Моніці Нікулеску - 6:7 (7:9), 2:6, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав майже 2 години. Суперниці вперше зустрілися в очному протистоянні.
Australian Open пройде до 2 лютого.