Українські тенісистки дізналися перших суперниць у кваліфікації Australian Open

У Мельбурні стартує перший у 2019 році турнір Grand Slam, у кваліфікації якого заявлені чотири українські тенісистки.

За путівку до основного кола турніру Australian Open із призовим фондом 49 млн 564 тис. 735 доларів у Мельбурні змагатимуться Катаріна Завацька (№107 у рейтингу WTA), Марта Костюк (№149), Ангеліна Калініна (№157) і Дар’я Лопатецька (№332). Про це повідомляє БТУ.

Катаріна Завацька отримала четвертий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з китаянкою Ма Шуюе (№240). Марта Костюк зіграє проти шостої сіяної росіянки Наталії Віхлянцевої (№112). Ангеліна Калініна зустрінеться з румункою Монікою Нікулеску (№127), посіяною під 20-м номером, Дар’я Лопатецька - з Конні Перрен (№204) зі Швейцарії.

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Змагання в основній сітці турніру Australian Open (Grand Slam) проходитимуть в Мельбурні 20 січня - 2 лютого. Чинною чемпіонкою турніру є Наомі Осака (WTA №3, Японія).