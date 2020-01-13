Ястремська перемогла в першому колі тенісного турніру в Аделаїді

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA Premier Adelaide International в австралійському місті Аделаїда.

Поєдинок Даяна Ястремська - Бабош Тімеа (Угорщина, LL) першого кола змагань завершився з рахунком 7:5, 6:3. Про це повідомляє БТУ.

Для української тенісистки це перша перемога в нинішньому сезоні. На турнірі в Брісбені минулого тижня вона програла свій стартовий матч Кікі Бертенс із Нідерландів.

У другому колі тенісного турніру в Аделаїді Ястремська зіграє з переможницею матчу Анжелік Кербер (Німеччина, WTA 18) - Ван Цян (Китай, WTA 28).

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Турнір Adelaide International із призовми фондом 848 тисяч доларів триватиме до 18 січня.

Фото: Jimmie48 Photography