Катерина Козлова виграла у фіналі кваліфікації турніру WTA у Гобарті

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала кваліфікацію турніру WTA International ыз призовим фондом 275 тис дол у Гобарті (Австралія).

У фіналі відбору уродженка Миколаєва без особливих проблем обіграла італійську тенісистку Камілу Джорджі - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин.

У першому раунді основної сітки змагань суперницею Катерини буде іспанка Сара Соррібес-Тормо.

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Додамо, що 2015 року Катерина з кваліфікації дійшла на цьому турнірі до другого кола основної сітки, а минулого сезону завершила боротьбу у першому раунді.