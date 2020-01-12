Визначилася суперниця Ястремської на турнірі WTA в Аделаїді

Угорка Тімея Бобош стала опоненткою другої "ракетки" України Даяни Ястремської у першому колі тенісного турніру WTA Premier Adelaide International в австралійському місті Аделаїда.

У фіналі кваліфікації Бабош програла швейцарці Вікторії Голубич, але потрапила в основну сітку як "лакілузер", повідомляє Укрінформ.

Угорська тенісистка посідає 87-у позицію у рейтингу WTA, Ястремська йде 22-ю.

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Змагання основної сітки турніру в Аделаїді із призовим фондом 848 тис дол пройдуть з 13-го по 18 січня.