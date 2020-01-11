Ястремська виступить в основній сітці турніру WTA Premier в Аделаїді

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє в основній сітці турніру WTA Premier із призовим фондом 848 тис дол в Аделаїді (Австралія).

У першому раунді 19-річна одеситка, яка посідає 22-е місце світового рейтингу, зустрінеться з однією із переможниць кваліфікації або "лаки-лузером", повідомляє Укрінформ.

Змагання пройдуть з 13-го по 18 січня.

Нагадаємо, що цього тижня Даяна виступала в Австралії на турнірі WTA Premier у Брісбені, де програла стартовий матч 9-й "ракетці" світу Кікі Бертенс з Нідерландів.