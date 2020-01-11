Тенісисти Сербії здобули право грати у фіналі прем'єрного ATP Cup

Збірна Сербії з тенісу розгромила Росію у півфінальній зустрічі ATP Cup.

Загальний рахунок протистояння у Сіднеї (Австрвлія) - 3:0, повідомляє Укрінформ.

Першу перемогу сербам приніс Душан Лайович, який здолав Карена Хачанова - 7:5; 7:6 (7:1). Потім друга "ракетка" світу Новак Докович у трьох сетах обіграв Даниїла Медведєва - 6:1, 5:7, 6:4.

У парній зустрічі Нікола Чачич та Віктор Троїцькі довели перевагу над росіянами Таймуразом Габашвілі і Костянтином Кравчуком - 6:4, 7:6 (9:7).

У фіналі збірна Сербії зіграє проти переможця пари Австралія – Іспанія.

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Додамо, що ATP Cup - новий командний турнір. Змагання проходять в Австралії і завершаться 12 січня. Загальний призовий фонд турніру складає 15 млн дол.