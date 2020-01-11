Українка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Гобарті

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA International в австралійському місті Гобарт.

У матчі першого кола уродженка Миколаєва, яка посіяна під 5-м номером, легко перемогла австралійку Джессіку Фаулер - 6:0, 6:2, повідомляє Укрінформ.

За місце в основній сітці українка посперечається з італійкою Камілою Джорджі (10).

Нагадаємо, що 2015 року Катерина з кваліфікації дійшла на цьому турнірі до другого кола основної сітки, а минулого сезону завершила боротьбу у першому раунді.

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Призовий фонд нинішніх змагань у Гобарті, які фінішують 18 січня, становить 251 тис 750 дол.