Надаль програв одиночний матч командного турніру вперше з 2004 року

Перша "ракетка" світу іспанець Рафаель Надаль поступився бельгійцю Давіду Гоффену у чвертьфінальному тенісному поєдинку ATP Cup Іспанія - Бельгія з рахунком 4:6, 6:7 (3:7).

Це перша поразка Рафаеля в одиночному розряді з 2004 року, виступаючи за Іспанію у командному турнірі, повідомляє Тенісний портал України.

2004-го Надаль поступився чеху Іржі Новаку у першому колі Кубка Девіса.

Цією перемогою Гоффен зрівняв рахунок у поєдинку Іспанія - Бельгія (1:1). Долю путівки до півфіналу вирішить парна зустріч.