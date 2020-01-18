«Бенфіка» перемогла в дербі і впевнено лідирує в чемпіонаті

Суперник «Шахтаря» в Лізі Європи обіграв «Спортинг» 2:0.

В 17-у турі чемпіонату Португалії лісабонська «Бенфіка» обіграла на виїзді інший столичний клуб – «Спортинг» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Центральним поєдинком 17-го туру чемпіонату Португалії стало лісабонське дербі. Суперник «Шахтаря» в Лізі Європи – «Бенфіка» обіграла в гостях «Спортинг» 2:0. Наприкінці матчу два м’ячі забив Рафаел Сілва.

«Бенфіка» набрала 48 очок і впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії. «Порту», який посідає друге місце, відстає від лісабонського клубу на 7 очок.

Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» і «Бенфікою» зіграють 20 і 27 лютого. Перший поєдинок відбудеться у Харкові, матч-відповідь у Лісабоні.