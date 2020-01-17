«Дніпро-1» підписав чергових новачків

За клуб з Дніпра гратимуть Лукас Тейлор і Франсиско Ді Франко.

Екс-захисник ПФК «Львів» Лукас Тейлор і півзахисник «Карпат» Франсиско Ді Франко підписали контракт з СК «Дніпро-1», повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ.

Угода з Тейлором розрахована на 1,5 року. Ді Франко підписав трирічний контракт.

Тейлор в сезоні 2018/19 виступав за ПФК «Львів». Він зіграв в 17 матчах у всіх турнірах і забив 3 голи. У квітні минулого року він залишив команду. Останнім клубом 24-річного бразильця був португальський «Ешторіл».

Ді Франко грав за «Карпати» з 2017 року. У нинішньому сезоні 24-річний аргентинець провів 16 матчів, відзначившись одним голом.

Цієї зими СК «Дніпро-1» вже підписав захисників Олександра Сватка, Володимира Адамюка, Андрія Цурікова і нападника Олексія Хобленка.

СК «Дніпро-1» посідає восьме місце в УПЛ. Від шостої позиції команду Дмитра Михайленка відділяє чотири очки.