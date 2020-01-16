Футболісти "Дніпра-1" на зборі в Туреччині зіграють 4-5 спарингів

Гравці футбольного клубу української футбольної Прем'єр-ліги "Дніпро-1" вийшли з відпустки і вже встигли провести перше тренування.

Команда працює на базі у Придніпровську, а 21 січня відправиться на збір до Туреччини, повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер команди Дмитро Михайленко розповів, що на турецькому зборі відбудуться чотири або п'ять спарингів.

24 січня підопічні Михайленко зіграють з австрійським клубом "Аустрія", 27 січня - з польською "Ягеллонією", 30 січня - з чеською "Сігмою", 1 лютого - з командою "Бачка Топола" із Сербії.

Інформація відносного п'ятого контрольного поєдинку з'явиться пізніше.

Турецький збір "Дніпро-1" завершить 2 лютого.