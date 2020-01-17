Суперліга: «Запоріжжя» в овертаймі перемогло «Миколаїв»

Клуб з Миколаєва програв четвертий матч поспіль.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Запоріжжя» обіграло вдома «Миколаїв» 104:99 (основний час – 89:89). Про це повідомляє Укрінформ.

Протягом матчу запоріжці увесь час вели в рахунку, однак в останній чверті гості наздогнали суперників і основний час завершився внічию 89:89. В овертаймі господарі вирвали перемогу завдяки кидкам Столлворта і Пресслі Кейтріка – 104:99. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (39) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 28 (16). На другому місці «Прометей» - 27 (16). «Хімік» на третьому місці – 27 (16).

Нагадаємо, 16 січня в баскетбольній Суперлізі «Київ-Баскет» обіграв вдома «Дніпро» 97:92.