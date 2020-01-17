Зловживання Павелка: ТСК направить заяву керівництву держави

ТСК ВР щодо розслідування можливих фактів зловживання службовим становищем президентом ФФУ, головою Комітету з питань бюджету ВР VIII скликання Андрієм Павелком планує направити заяву до керівництва держави з проханням пришвидшити розслідування справ, що стосуються порушень в українському футболі.

Відповідне рішення підтримали члени ТСК на засіданні в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підготували звернення. Це звернення буде направлено Президенту України, Прем'єр-міністру України, спікеру Верховної Ради України, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові Національної поліції та голові Національного антикорупційного бюро України. Ми просимо вище керівництво держави та правоохоронних органів відреагувати на ситуацію, що склалася, та посприяти пришвидшенню ведення розслідування кримінальних проваджень, які стосуються порушень в українському футболі", - заявив член ТСК Ігор Кривошеєв.

Члени ТСК також вирішили запросити правоохоронців на наступне засідання ТСК 7 лютого і заслухати їх у закритому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 листопада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках.

ТСК працюватиме до 15 квітня 2020 року і завершить свою роботу поданням відповідного звіту.

Андрій Павелко з березня 2015 року є президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України).

Згідно з даним Центральної виборчої комісії, на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року він балотувався від політичної партії “Блок Петра Порошенка” (№33 у списку).

У парламенті був заступником голови однойменної фракції та обіймав посаду голови Комітету з питань бюджету.