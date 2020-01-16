Суперліга: «Київ-Баскет» обіграв «Дніпро»

Друга поразка поспіль команди з Дніпра.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» обіграв вдома «Дніпро» 97:92. Про це повідомляє Укрінформ.

Київський клуб обіграв одного з лідерів чемпіонату. На перерву кияни пішли з перевагою у 17 очок, а у другій половині гри господарі довели справу до перемоги – 97:92. Найрезультативніший гравець матчу: Генрі Дугат (27) – «Дніпро».

В іншому матчі дня «Черкаські Мавпи» обіграли «Харківських Соколів» 91:77.

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 28 (16). На другому місці «Прометей» - 27 (16). «Хімік» на третьому місці – 27 (16).

Нагадаємо, 12 січня в баскетбольній Суперлізі «Черкаські Мавпи» обіграли вдома «Миколаїв» 97:87.