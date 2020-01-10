Суперліга: «Київ-Баскет» переміг «Миколаїв»

Столичний клуб піднявся на четверте місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» обіграв вдома «Миколаїв» 96:91. Про це повідомляє Укрінформ.

Столичний клуб здобув 9-у перемогу в сезоні за рахунок ривка у третій чверті. 96:91 – перемога «Київ-Баскет». Найрезультативніший гравець матчу: Сергій Приймак (26) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 26 (14). На другому місці «Прометей» - 25 очок (15 матчів). «Хімік» на третьому місці – 25 (15).

Нагадаємо, 9 січня в баскетбольній Суперлізі «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Харківських Соколів» 90:66, а «Дніпро» перемогло «Одесу» 84:78.