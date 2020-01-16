У парній сітці Australian Open зіграють п'ятеро представників України

На першому в сезоні тенісному турнірі Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії в парних змаганнях візьмуть участь п'ятеро представників України.

У парному розряду заявилися Денис Молчанов, Надія Кіченок, Людмила Кіченок, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова, повідомляє Тенісний портал України. Надія Кіченок виступить у дуеті з індійською тенісисткою Санею Мірзою, Людмила Кіченок- з китаянкою Ян Чжаосюань, Катерина Бондаренко - з сербкою Олександрою Крунич, Катерина Козлова - з Магдою Лінетт з Польщі. Читайте також: Молчанов пробився до парного півфіналу турніру ATP у Бендіго Денис Молчанов зіграє на Australian Open разом з американцем Ніколасом Монро.