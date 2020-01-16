Молчанов пробився до парного півфіналу турніру ATP у Бендіго

Український тенісист Денис Молчанов зіграє у півфіналі парних змагань турніру ATP Challenger Tour в австралійському місті Бендіго із призовим фондом 54 тис 160 дол.

Українсько-сербський дует Молчанов/Нікола Чачич переміг у четвер пару Шо Шімабукуро (Японія)/Мін-Кю Сон (Республіка Корея) - 6:4, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 23 хвилини.

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За вихід у фінал Молчанов і Чачич посперечаються з тандемом Аріель Беар (Уругвай)/Метт Рід (Австралія).