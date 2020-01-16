Український чоловічий теніс знову не представлений в основі Australian Open
Укрінформ
Українські тенісисти другий рік поспіль не зіграють в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні
Це стало відомо після поразки у другому колі кваліфікації Сергія Стаховського від чилійця Алехандро Табіло, повідомляє BTU.
До цього з 2009 по 2018 роки в основній сітці австралійського чемпіонату виступав хоча б один українець.
Востаннє представник України провів матч в основі на турнірах Grand Slam на Ролан Гаррос-2019 (Стаховський програв французу Жилю Сімону у першому колі).
Національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії у чоловічій сітці - вихід до чвертьфіналу (Андрій Медведєв 1995 року, Олександр Долгополов - у 2011-го).