Український чоловічий теніс знову не представлений в основі Australian Open

Українські тенісисти другий рік поспіль не зіграють в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні

Це стало відомо після поразки у другому колі кваліфікації Сергія Стаховського від чилійця Алехандро Табіло, повідомляє BTU.

До цього з 2009 по 2018 роки в основній сітці австралійського чемпіонату виступав хоча б один українець.

Востаннє представник України провів матч в основі на турнірах Grand Slam на Ролан Гаррос-2019 (Стаховський програв французу Жилю Сімону у першому колі).

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Національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії у чоловічій сітці - вихід до чвертьфіналу (Андрій Медведєв 1995 року, Олександр Долгополов - у 2011-го).