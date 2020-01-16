Ястремська обіграла Векич і вийшла до півфіналу турніру WTA в Аделаїді

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Аделаїді (Австралія) з призовим фондом $782,9 тис.

У чвертьфінальному матчі Ястремська (№24 рейтингу WTA) за 1 годину 10 хвилин завдала поразки хорватці Донні Векич (№20 WTA) - 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ. За вихід у фіналу турніру Ястремська зіграє з Ариною Соболенко з Білорусі (№12 WTA), яка здобула вольову перемогу над Румункою Сімоною Халеп (№4 WTA) - 6:4, 6:2. Читайте також: Денис Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бендіго Турнір в Аделаїді пройде до 18 січня.