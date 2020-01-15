Денис Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бендіго
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов зіграє в 1/4 фіналу парних змагань турніру ATP Challenger Tour в австралійському місті Бендіго із призовим фондом 54 тис 160 дол.
Українсько-сербський дует Молчанов/Нікола Чачич переміг пару Брайден Кляйн (Велика Британія)/ Скотт Пуодзюнас (Австралія) - 7:6 (7:4), 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті півтори години.
У чвертьфіналі Молчанов і Чачич зіграють з тенісним тандемом Шо Шімабукуро (Японія)/Мін-Кю Сон (Республіка Корея).