Денис Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бендіго

Денис Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бендіго

Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов зіграє в 1/4 фіналу парних змагань турніру ATP Challenger Tour в австралійському місті Бендіго із призовим фондом 54 тис 160 дол.

Українсько-сербський дует Молчанов/Нікола Чачич переміг пару Брайден Кляйн (Велика Британія)/ Скотт Пуодзюнас (Австралія) - 7:6 (7:4), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті півтори години.

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У чвертьфіналі Молчанов і Чачич зіграють з тенісним тандемом Шо Шімабукуро (Японія)/Мін-Кю Сон (Республіка Корея).

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