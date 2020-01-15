Збірна України з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі в Мінську

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 в рамках підготовки до олімпійського кваліфікаційного турніру взяла участь у змаганнях у Мінську (Білорусь).

На турнірі в Мінську збірна України виступала двома складами проти двох команд Білорусі й виборола 1 та 2 місця. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Уже на старті команди “Україна-1” і “Україна-2” зіграли між собою – 21:13. Далі “Україна-1” перемогла “Білорусь-2 (22:12, 21:6) і “Білорусь-1” (22:8, 22:8) і фінішувала на 1 місці.

У свою чергу “Україна-2” перемогла “Білорусь-1” (21:14, 17:18) і “Білорусь-2” (22:16) і в підсумку посіла 2 місце.

За команду “Україна-1” 14 січня грали Ганна Ольховик, Ганна Рульова, Христина Філевич, Віта Горобець, за “Україну-2” – Вікторія Кондусь, Вероніка Любінець, Дар’я Завидна та Дар’я Дубнюк.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 готується до олімпійського кваліфікаційного турніру, який відбудеться в березні в Індії.