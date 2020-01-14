Балабан і Філевич є найкращими українськими баскетболістами 3х3 в рейтингу ФІБА

Міжнародна Федерація баскетболу (ФІБА) назвала найсильніших гравців 3х3 серед чоловіків та жінок по країнам на початок 2020 року.

Найкращими на початок року в Україні є Євген Балабан та Христина Філевич. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Лауреатів визначено за підсумками змагань у 2019 році.

Наразі Христина Філевич у складі жіночої національної збірної України з баскетболу 3х3 вирушила до Білорусі, де в ході підготовки до олімпійської кваліфікації зіграє на контрольному турнірі.

У Білорусі українська команда виступатиме двома складами. До Мінська вирушили Ганна Ольховик, Ганна Рульова, Христина Філевич, Віта Горобець, Вікторія Кондусь, Вероніка Любінець, Дар’я Завидна, Дар’я Дубнюк.

Кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020 відбудеться в Індії у березні. На груповому етапі олімпійської кваліфікації жіноча збірна України гратиме проти Ірану, Японії, Туркменістану та Австралії.