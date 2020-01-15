Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Аделаїді

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська пробилася до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Аделаїді (Австралія) з призовим фондом $782,9 тис.

У другому колі змагань Ястремська (№24 рейтингу WTA) зустрічалася з експершою "ракеткою" світу німкенею Анжелікою Кербер (№18 WTA), яка за рахунку 6:3, 2:0 на користь українки відмовилася продовжувати боротьбу через травму.

За вихід до півфіналу турніру Ястремська зіграє з хорваткою Донною Векич (№ 20), яка здобула вольову перемогу над гречанкою Марією Саккарі (№22) - 2:6, 7:5, 6:1.

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Турнір в Аделаїді пройде до 18 січня.