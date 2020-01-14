До старту футбольного Євро-2020 лишилося 150 днів

Залишається рівно 150 днів до старту фінальної стадії 16-го чемпіонату Європи з футболу.

Змагання 24-х найсильніших збірних континенту, прийматимуть 12 європейських стадіонів різних країн, нагадує пресслужба УАФ.

Турнір стартує 12 червня на римському стадіоні "Олімпіко", де зійдуться команди Туреччини та Італії.

Збірна України свій перший поєдинок проведе 14 червня в Амстердамі. На "Йоган Кройф Арені" підопічні Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.

Другий матч групового раунду наша команда зіграє 18 червня у Бухаресті на стадіоні "Арена Національ" з переможцем плей-офф Ліги націй (відбудеться у березні), а третій - з Австрією 22 червня теж у столиці Румунії.

Фінал Євро-2020 відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі" 12 липня.