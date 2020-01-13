Головним тренером ФК "Оболонь-Бровар" став Олег Мазуренко

Футбольний клуб української Першої ліги "Оболонь-Бровар" (Київ) оголосив про призначення нового головного тренера.

Команду очолив 42-річний Олег Мазуренко, повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

Мазуренко, якому допомагатиме в роботі Валерій Іващенко, вже обіймав цей пост в 2016-2017 роках.

Нагадаємо, що минулого тижня з ФК "Оболонь-Бровар" пішов головний тренер Сергій Ковалець, який очолював команду з 2018 року.

Нині в чемпінаті Першої ліги команда посідає 6-те місце.