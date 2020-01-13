Український фахівець Григорчук залишив посаду головного тренера “Астани”

54-річний український фахівець Роман Григорчук залишив посаду головного тренера казахстанського футбольного клубу "Астана".

Як повідомляє клубна пресслужба, “Астана” розірвала контракт із Романом Григорчуком за згодою сторін.

Український фахівець очолив команду в середині сезону 2018 року, після чого за сімейними обставинами залишив клуб і повернувся до виконання своїх обов’язків у січні 2019 року.

Минулого сезону команда під його керівництвом виграла Суперкубок Казахстану, Прем'єр-Лігу і вийшла в групу Ліги Європи.

Також клуб залишили асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

Після офіційного розставання з шестиразовими чемпіонами Казахстану український фахівець зазначив, що має дивитися уперед.

“Це футбольне життя, і ми повинні дивитися лише вперед. Я хотів би подякувати всьому клубу, тренерському штабу, футболістам, з ким ми пройшли хороший спільний відрізок шляху разом з "Астаною", - передає слова Григорчука Sports.kz.

За інформацією ЗМІ, наступним головним тренером "Астани" стане іноземний фахівець, який має досвід роботи в Казахстані.