Український тренер Григорчук залишить ФК "Астана" - ЗМІ

54-річний український головний тренер казахстанського футбольного клубу "Астана" Роман Григорчук залишить свою посаду до кінця нинішнього року.

Нині вирішується питання з компенсацією, оскільки контракт наставника закінчується лише через рік, повідомляє KazFootball.kz.

"Астана" під керівництвом Романа Григорчука минулого сезону змогла пробитися до групового етапу Ліги Європи УЄФА та вибороли шосте чемпіонство у Прем'єр-лізі", - зазначається у повідомленні.

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За інформацією видання, наступним головним тренером "Астани" стане іноземний фахівець, який має досвід роботи в Казахстані.