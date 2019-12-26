Український тренер Григорчук залишить ФК "Астана" - ЗМІ
Укрінформ
54-річний український головний тренер казахстанського футбольного клубу "Астана" Роман Григорчук залишить свою посаду до кінця нинішнього року.
Нині вирішується питання з компенсацією, оскільки контракт наставника закінчується лише через рік, повідомляє KazFootball.kz.
"Астана" під керівництвом Романа Григорчука минулого сезону змогла пробитися до групового етапу Ліги Європи УЄФА та вибороли шосте чемпіонство у Прем'єр-лізі", - зазначається у повідомленні.
За інформацією видання, наступним головним тренером "Астани" стане іноземний фахівець, який має досвід роботи в Казахстані.