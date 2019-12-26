Матвієнко більше всіх зіграв за збірну України 2019 року
2019 року збірна України з футболу провела 10 матчів (8 офіційних і 2 контрольних), в яких взяв участь 31 футболіст, а головним гвардійцем став Микола Матвієнко, повідомляє Zbirna.com.
Більше половини ігор провели 13 виконавців і серед них безперечний лідер Микола Матвієнко — 10 матчів і 898 хвилин на полі.
Другим за статистикою є хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський — 9 матчів, 810 хвилин. Третє місце за кількістю відіграних хвилин посів захисник англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко — 8 матчів, 758 хвилин. Півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков взяв участь у 9 матчах за збірну України.
Нагадаємо, що кращим гравцем року в команді Андрія Шевченка за оцінками компанії спортивної аналітики InStat став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський. На другому місці - голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, на третьому - хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.
Фото: shakhtar.com