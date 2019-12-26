Матвієнко більше всіх зіграв за збірну України 2019 року

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Микола Матвієнко став лідером збірної України за кількістю матчів та кількістю хвилин на полі за підсумками 2019 року.

2019 року збірна України з футболу провела 10 матчів (8 офіційних і 2 контрольних), в яких взяв участь 31 футболіст, а головним гвардійцем став Микола Матвієнко, повідомляє Zbirna.com.

Більше половини ігор провели 13 виконавців і серед них безперечний лідер Микола Матвієнко — 10 матчів і 898 хвилин на полі.

Другим за статистикою є хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський — 9 матчів, 810 хвилин. Третє місце за кількістю відіграних хвилин посів захисник англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко — 8 матчів, 758 хвилин. Півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков взяв участь у 9 матчах за збірну України.

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Нагадаємо, що кращим гравцем року в команді Андрія Шевченка за оцінками компанії спортивної аналітики InStat став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський. На другому місці - голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, на третьому - хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Фото: shakhtar.com