Малиновський - кращий гравець збірної України 2019 року за оцінками InStat
На другому місці - голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, на третьому - хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, повідомляє Zbirna.com.
"У дев'яти матчах року за збірну України Малиновський завдав 19 ударів по воротах, дев'ять разів потрапив у площину воріт і забив три м'ячі. В його активі 12 гострих передач, три з яких стали гольовими. Усього півзахисник виконав 586 пасів з точністю 85 відсотків. У єдиноборства він вступав 163 рази і виграв 56 відсотків дуелей. Крім того, Малиновський зробив 54 обводки (72 відсотки успішні), 53 відбори (49 вдалих), 19 перехоплень та 41 підбірання", - зазначається у повідомленні.
У попередні рази кращими футболістами збірної України за оцінками InStat ставали Андрій Ярмоленко (2015, 2018 роки) та Євген Кономлянка (2016, 2017).
Цікаво, що уперше за п'ять останніх років найкориснішим футболістом збірної України став центральний півзахисник, а не фланговий хавбек.