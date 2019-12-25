Малиновський - кращий гравець збірної України 2019 року за оцінками InStat

2019 року національна збірна України з футболу провела 10 матчів - вісім офіційних та два контрольних. За оцінками компанії спортивної аналітики InStat, кращим гравцем року в команді став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський.

На другому місці - голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, на третьому - хавбек англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, повідомляє Zbirna.com.

"У дев'яти матчах року за збірну України Малиновський завдав 19 ударів по воротах, дев'ять разів потрапив у площину воріт і забив три м'ячі. В його активі 12 гострих передач, три з яких стали гольовими. Усього півзахисник виконав 586 пасів з точністю 85 відсотків. У єдиноборства він вступав 163 рази і виграв 56 відсотків дуелей. Крім того, Малиновський зробив 54 обводки (72 відсотки успішні), 53 відбори (49 вдалих), 19 перехоплень та 41 підбірання", - зазначається у повідомленні.

У попередні рази кращими футболістами збірної України за оцінками InStat ставали Андрій Ярмоленко (2015, 2018 роки) та Євген Кономлянка (2016, 2017).

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Цікаво, що уперше за п'ять останніх років найкориснішим футболістом збірної України став центральний півзахисник, а не фланговий хавбек.