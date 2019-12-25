Павелко проти відставки тренера молодіжної збірної Ротаня

Під керівництвом Руслана Ротаня збірна U-21 програла 3 з 4 матчів у відборі на Євро-2021.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що рано піднімати питання про відставку головного тренера молодіжної збірної України Руслан Ротаня, повідомляє сайт УАФ.

«Я категорично проти того, щоб так ставити питання. Андрія Шевченка деякі фахівці і журналісти два роки тому просто вимагали зняти з посади.

Дуже важливо, що з мого боку тренери відчувають повну довіру. І це стосується не лише національної та молодіжної команд. Це стосується тренерів усіх збірних. Комфортніше працювати, коли коуч знає, що ні за яких обставин президент асоціації не втручатиметься в його роботу, просити викликати або поставити в склад того чи іншого гравця. Я ніколи цього не робив і не робитиму.

Після закінчення нинішнього відбору ми проаналізуємо роботу тренерського штабу молодіжної збірної. І тільки після цього прийматимемо рішення. Яким воно буде - зараз говорити передчасно. Схожий шлях ми пройшли з Андрієм Шевченком, який отримав час на створення нової команди і при цьому не боявся експериментувати, тому що знав про мою повну підтримку. Так само ми вчинимо і з Ротанем», - сказав Павелко.

Нагадаємо, збірна України U-21 під керівництвом Ротаня програла 3 з 4 матчів в групі відбору на Євро-2021 і посідає 4-е місце в турнірній таблиці кваліфікації. На Євро-2021 вийдуть переможці груп і найкращі другі місця.