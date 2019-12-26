Травма вивела з ладу Ярмоленка як мінімум на три тижні

Півзахисник збірної України та футбольного клубу "Вест Гем" Андрій Ярмоленко не допоможе своїй англійській команді під час найбільш насиченого періоду в АПЛ.

За даними Zbirna.com, Андрій Ярмоленко пропустить 3 — 4 тижні через травму - у 30-річного футболіста пошкодження привідного м'яза стегна.

Травма другий рік поспіль виводить українського футболіста з ладу під час найбільш гарячого періоду в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Sport Arena, Андрій Ярмоленко пропустить матчі своєї англійської команди проти “Крістал Пелас”, “Лестера”, “Борнмута”, “Гіллінгема”, “Шеффілд Юнайтед” і “Евертона”.

Очікується, що гравець повернеться на поле до матчу проти “Лестера”, який відбудеться 22 січня.

Фото: ФК "Вест Гэм"